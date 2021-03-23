Российского посла вызвали в МИД Турции

Российского посла Алексея Ерхова вызвали в министерство иностранных дел Турции. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

Согласно информации газеты, это произошло в понедельник, 22 марта. Ерхова вызвали в МИД Турции в Анкаре, где якобы «выразили обеспокоенность» проблемами безопасности в сирийской провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией.

В министерстве, предположительно, подняли вопрос о том, что удары России были в том числе сконцентрированы в районах, где живет гражданское население. По мнению Анкары, это угрожает стабильности и безопасности в регионе.

21 марта сообщалось, что российские силы нанесли авиаудар по районам на северо-западе Сирии вблизи границы с Турцией. Один из ударов — возле пограничного перехода на окраине города Сармада в провинции Идлиб — был нанесен с самолета. Еще одна ракета класса «земля-земля» поразила цель в деревне Ках. Это первая подобная атака в 2021 году.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться