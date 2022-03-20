Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине

Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на $15,5 миллиона

Фото: Loren Elliot / Reuters

Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

Объем нового пакета составит 21 миллион австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США). С учетом последних шагов Канберры общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов (67 миллионов долларов США). При этом отмечается, что в пакет войдут дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии.

Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна вводит санкции в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. Под санкции также попали все государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Болтон обвинил Байдена в стратегической ошибке перед операцией России на Украине
Россияне вспомнили об известном советском кинотеатре в Москве
Порошенко пригласил Байдена на Украину
Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста
Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине
В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube
Волков проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC
Стало известно о разногласиях Байдена и Си Цзиньпина по ситуации на Украине
Грузия и НАТО проведут совместные компьютерные учения
Венгрия пообещала продолжить оказывать помощь украинским беженцам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.