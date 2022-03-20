Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине

Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на $15,5 миллиона

Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

Объем нового пакета составит 21 миллион австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США). С учетом последних шагов Канберры общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов (67 миллионов долларов США). При этом отмечается, что в пакет войдут дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии.

Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна вводит санкции в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. Под санкции также попали все государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.