Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине
Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.
Объем нового пакета составит 21 миллион австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США). С учетом последних шагов Канберры общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов (67 миллионов долларов США). При этом отмечается, что в пакет войдут дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии.
Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна вводит санкции в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. Под санкции также попали все государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.