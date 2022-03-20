Возлюбленный Ким Кардашьян вышел из программы Безоса по полету в космос

Пит Дэвидсон вышел из программы Безоса по полету в космос за неделю до старта

Возлюбленный Ким Кардашьян, американский актер и комик Пит Дэвидсон вышел из программы по полету в космос от компании Джеффа Безоса Blue Origin. Запуск ракеты New Shepard должен произойти в течение недели, сообщает New York Post.

Причина выхода артиста из программы не раскрывается. В компании Blue Origin заверили, что в скором времени объявят имя человека, который отправится в космос вместо Дэвидсона. Запуск ракеты New Shepard был перенесен на 29 марта.

Источник газеты заявил, что Дэвидсон проходил тренировки для полета. Он подчеркнул, что не знает причины его выхода из программы прямо перед стартом.

20 июля 2021 года основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил 10-минутный полет в космос на корабле New Shepard. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Корабль поднялся на высоту 107 километров над Землей.