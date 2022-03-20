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Возлюбленный Ким Кардашьян вышел из программы Безоса по полету в космос

Пит Дэвидсон вышел из программы Безоса по полету в космос за неделю до старта

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Возлюбленный Ким Кардашьян, американский актер и комик Пит Дэвидсон вышел из программы по полету в космос от компании Джеффа Безоса Blue Origin. Запуск ракеты New Shepard должен произойти в течение недели, сообщает New York Post.

Причина выхода артиста из программы не раскрывается. В компании Blue Origin заверили, что в скором времени объявят имя человека, который отправится в космос вместо Дэвидсона. Запуск ракеты New Shepard был перенесен на 29 марта.

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Источник газеты заявил, что Дэвидсон проходил тренировки для полета. Он подчеркнул, что не знает причины его выхода из программы прямо перед стартом.

20 июля 2021 года основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил 10-минутный полет в космос на корабле New Shepard. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Корабль поднялся на высоту 107 километров над Землей.

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Евгений Шульгин
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