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Минобороны России рассказало о доставке гуманитарной помощи жителям Херсона

Минобороны России: российские военные доставили более 75 тонн гумпомощи жителям Херсона

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны России рассказало, что российские военные доставили более 75 тонн гуманитарной помощи в украинский Херсон. Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, российские военнослужащие выдали всем нуждающимся продовольственные наборы, в которые входят такие продукты первой необходимости, как крупы, макароны, сахар, консервы и прочие. В министерстве также сказали, что сейчас в городе начинают открываться магазины и рынки, но из-за нехватки продуктов часть продавцов сильно завышают цен, и многие жители не могут позволить себе купить продукты.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что более 2,7 миллиона украинцев выразили желание эвакуироваться в Россию. По его словам, только за прошедшие сутки 7 223 украинца обратились с подобной просьбой.

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Марина Совина
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