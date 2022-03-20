Жириновский заявил о провалившихся планах США раздробить Ирак

Лидер ЛДПР Жириновский считает, что планы США раздробить Ирак и Ближний Восток провалились

Целью военной кампании США в Ираке было раздробление страны, а затем и всего Ближнего Востока, на маленькие государства. С таким мнением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью с РИА Новости.

«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке, чтобы были десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль», — считает Жириновский.

Политик добавил, что американским властям не удалось добиться цели. Хотя гуманитарная, экономическая и политическая обстановка в Ираке так и не восстановилась, власти страны найдут способ восстановить государственность, считает лидер партии.

19 лет назад, 20 марта 2003 года, США начали вторжение в Ирак. Власти страны заявляли, что их цель — борьба с международным терроризмом и поиск оружия массового уничтожения. К США присоединились ряд других стран, образовавших коалицию. Американцы так до конца и не вывели свои войска с территории Ирака. За первые 10 лет войны, с 2003 по 2013 год, ее жертвами стали почти 500 тысяч человек.