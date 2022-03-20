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Разработан способ защиты космонавтов от радиации

Ученые из ИТЭБ РАН предлагают использовать мелатонин для защиты космонавтов от радиации

Фото: пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Отечественные специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН разработали способ защиты космонавтов от космической радиации. Для этого они предлагают использовать мелатонин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Ученые сравнили уровень повреждений в головном мозге лабораторных мышей до введения мелатонина (N-ацетил-5-метокситриптамин) и после. Оказалось, что это вещество обладает радиозащитным и радиомитигаторным влиянием на организм. Более эффективные результаты оказались у той группы подопытных, которым вводили мелатонин уже после облучения.

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Однако исследователи подчеркнули, что полностью экстраполировать повреждение нормальных тканей из-за воздействия космической радиации антиоксидантами вроде мелатонина не получится. Тем не менее снизить вред различных ионизирующих излучений (например, протонов или рентгеновских лучей) представляется вполне возможным.

На данный момент свойства мелатонина используются в медицине в основном в качестве регулятора циркадных ритмов, но некоторые исследования доказывают его эффективность и при лучевой терапии опухолей.

В марте 2022 года в министерстве науки Великобритании объявили о выделении гранта в два миллиона фунтов стерлингов на проект по автоматической добыче кислорода и воды в космосе. Реализацией займется компания Rolls-Royce.

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Елена Апазиди
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