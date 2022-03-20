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Стало известно о разногласиях Байдена и Си Цзиньпина по ситуации на Украине

Politico: разговор Байдена и Си Цзиньпина продемонстрировал расхождения по Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Handout / Reuters

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировал глубокие расхождения позиций двух стран по вопросам, касающимся Украины и Тайваня. Об этом пишет издание Politico.

В американской газете рассказали, что Байден не смог убедить председателя КНР воспользоваться своим влиянием для давления на Россию с целью прекращения спецоперации на Украине. Согласно оценке издания, беседа лидеров двух стран, напротив, вызвала косвенную критику Вашингтона со стороны Си Цзиньпина в связи с предполагаемой ролью США в украинском кризисе и тайваньском вопросе. Также неудовольствие китайского лидера вызвали угрозы США ввести санкции против Китая, если Пекин окажет России какую-либо помощь, связанную с военными действиями, подчеркнули в Politico.

Помимо этого, в издании спрогнозировали, что итоги беседы глав государств могут подтвердить курс администрации Байдена в отношении Китая, который основывается на мобилизации союзников Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами для противодействия Пекину.

18 марта Джо Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. В ходе беседы они обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае материальной поддержки России. Лидеры стран также договорились поддерживать открытыми линии связи для регулирования конкуренции между государствами.

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Марина Совина
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