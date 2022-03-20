Медведев «похвалил» Зеленского за запрет оппозиционных партий

Зампред Совбеза Медведев назвал запрет оппозиции на Украине «шагом к демократии»

Приостановка деятельности оппозиционных партий на Украине, на которую ранее пошел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), — это «шаг страны к демократии», пошутил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он «похвалил» такое решение Киева в своем Telegram-канале.

Медведев пошутил, что президент Украины Владимир Зеленский «разобрался в тонкостях истинного народовластия» по образцу политиков на Западе. «Не нужны они такие! Молодцы! Так держать!» — написал зампред Совбеза.

В перечень попавших под запрет партий вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо».

Лидер «Партии Шария», оппозиционный блогер Анатолий Шарий назвал этот шаг действием «диктатора на минималках».