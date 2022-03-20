Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев «похвалил» Зеленского за запрет оппозиционных партий

Зампред Совбеза Медведев назвал запрет оппозиции на Украине «шагом к демократии»

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Приостановка деятельности оппозиционных партий на Украине, на которую ранее пошел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), — это «шаг страны к демократии», пошутил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он «похвалил» такое решение Киева в своем Telegram-канале.

Медведев пошутил, что президент Украины Владимир Зеленский «разобрался в тонкостях истинного народовластия» по образцу политиков на Западе. «Не нужны они такие! Молодцы! Так держать!» — написал зампред Совбеза.

В перечень попавших под запрет партий вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо».

Лидер «Партии Шария», оппозиционный блогер Анатолий Шарий назвал этот шаг действием «диктатора на минималках».

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили об уничтожении базы с иностранными наемниками на Украине
Россиянам дали рекомендации по покупке золота
Медведев «похвалил» Зеленского за запрет оппозиционных партий
Володин заявил о разных целях России и США на Украине
В России поддержат субсидиями нанимающие молодежь компании
Шлеменко объяснил поражение Волкова в главном бою турнира UFC
В ДНР заявили о десятках оставшихся под землей горняков из-за обстрела ВСУ
Дочь Пескова удивилась «несправедливому» попаданию под санкции США
Собянин рассказал о мерах поддержки ЖКХ
Оценена вероятность переговоров России и Украины в Швейцарии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.