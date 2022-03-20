Россиянин отдохнул в Таиланде и нашел самое безмятежное место в стране

Россиянин посетил Таиланд и рассказал о «волшебном поселке» в провинции Краби

Российский турист посетил Таиланд и рассказал о самом красивом и безмятежном месте во всей стране. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Путешественник рассказал, что приезжая на отдых в королевство, мечтал найти идеальное для себя место со вкусной едой, красивой природой и отсутствием шума. «Объехав более десятка местных островов, я все же смог найти свое место. К моему удивлению, столь желанную "островную" атмосферу я нашел на материке — на Рейли-бич в провинции Краби», — поделился он.

По словам блогера, в небольшом прибрежном поселке царит по-настоящему волшебная атмосфера: уютные небольшие кафе, бары и рестораны, узкие улочки и улыбающиеся люди. Автор пояснил, что, несмотря на то что Рейли-бич расположен на материковой части королевства, он отделен от остальной части страны массивом скал, поэтому попасть сюда можно исключительно по воде. При этом в поселке нет никакого транспорта, кроме велосипедов, в связи с чем нет постоянного шума и выхлопных газов.

«Основной пляж можно смело назвать одним из лучших в Таиланде. Песок здесь белый и мелкий как пудра. Море спокойное, а с обеих сторон от пляжа красуются покрытые тропической зеленью скалы, — заключил турист. — А еще это одно из редких мест на планете Земля, где прямо у берега можно купаться со светящимся в темноте планктоном».

Ранее стало известно, что центр по борьбе с коронавирусом Таиланда смягчил правила въезда для иностранных отдыхающих, в том числе россиян. Согласно новым правилам, с 1 апреля все прибывающие в королевство путешественники больше не должны предъявлять результаты ПЦР-теста. Кроме того, срок обязательного карантина сокращен с десяти до пяти дней.