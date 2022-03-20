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На Камчатке впервые пройдет фестиваль профессиональных и любительских театров

На Камчатке впервые пройдет фестиваль профессиональных и любительских театров

Фото: kamteatr-kukol.com

На Камчатке с 29 марта по 3 апреля пройдет первый фестиваль профессиональных и любительских театров «Про Любовь. Театр». Об этом сообщает ИА «Кам 24».

Участие в фестивале будут принимать руководители и артисты профессиональных и любительских коллективов Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, Анавгая, Эссо и Раздольного.

«Фестиваль направлен на расширение доступности театрального искусства для различных групп населения и создание единого театрального пространства региона», — рассказал художественный руководитель Камчатского театра кукол Алексей Казаков.

Казаков добавил, что итогом фестиваля станет проведение театральной игры «Импровизационный БАТЛ», в которой̆ участники команд будут состязаться в жанре импровизации. Темы будут придумывать зрители.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 15 марта стартовал первый Всероссийский театральный фестиваль. В мероприятии примут участие 11 театральных трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологды, Барнаула, Республики Бурятия, Усть-Илимска и Иркутска.

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Сергей Истомин
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