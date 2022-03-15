В Иркутске стартовал театральный фестиваль имени Валентина Распутина

В театральном фестивале в Иркутске примут участие 11 театральных трупп

В Иркутске во вторник, 15 марта, в честь писателя Валентина Распутина стартовал первый Всероссийский театральный фестиваль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Иркутского академического драматического театра имени Николая Охлопкова.

В мероприятии примут участие 11 театральных трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологды, Барнаула, Республики Бурятия, Усть-Илимска и Иркутска.

До 20 марта коллективы покажут 13 спектаклей по мотивам произведений Распутина и представителей литературного направления, к которому относится его творчество — «писателей-деревенщиков».

Отмечается, что фестиваль стал центральным действием в праздновании юбилея писателя. Всего в ходе программы запланировано 50 мероприятий. Среди них — выставки, творческие встречи, спектакли и показы кинофильмов.

Ранее в марте сообщалось, что в столице Башкортостана с 20 по 27 марта будет проходить Республиканский театральный фестиваль. Участники фестиваля покажут в Уфе 13 спектаклей, предназначенных для самой разной публики.