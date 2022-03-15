Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Иркутске стартовал театральный фестиваль имени Валентина Распутина

В театральном фестивале в Иркутске примут участие 11 театральных трупп
Валентин Распутин

Валентин Распутин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Иркутске во вторник, 15 марта, в честь писателя Валентина Распутина стартовал первый Всероссийский театральный фестиваль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Иркутского академического драматического театра имени Николая Охлопкова.

В мероприятии примут участие 11 театральных трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологды, Барнаула, Республики Бурятия, Усть-Илимска и Иркутска.

До 20 марта коллективы покажут 13 спектаклей по мотивам произведений Распутина и представителей литературного направления, к которому относится его творчество — «писателей-деревенщиков».

Отмечается, что фестиваль стал центральным действием в праздновании юбилея писателя. Всего в ходе программы запланировано 50 мероприятий. Среди них — выставки, творческие встречи, спектакли и показы кинофильмов.

Ранее в марте сообщалось, что в столице Башкортостана с 20 по 27 марта будет проходить Республиканский театральный фестиваль. Участники фестиваля покажут в Уфе 13 спектаклей, предназначенных для самой разной публики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В России продолжат блокировать популярные VPN-сервисы
Великобритания ввела санкции против российских журналистов
Россиянам назвали часто возникающие после COVID-19 опасные болезни
Представитель НОК Норвегии прокомментировал свой уход из комитета из-за россиян
Стало известно о судьбе «Ашана» в России
Блогерша раскрыла пять главных правил после первого визита в тату-салон
Суд дал сроки от 10 до 15 лет заключенным в Россоши за религиозный экстремизм
Россиянам назвали опасный тип VPN
Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста во лжи по поводу детей
Великобритания отменила коронавирусные ограничения для туристов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.