Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянам назвали актуальные схемы мошенников

«Известия»: мошенники начали играть на желании россиян купить дефицитные товары

Фото: Pixabay

Мошенники начали использовать новые схемы, играя на актуальном желании россиян купить дефицитные товары. Об этом пишут «Известия».

Так, начали фиксироваться случаи, когда злоумышленники предлагают своим жертвам отсутствующие запчасти к автомобилям, а после перевода предоплаты исчезают. Аналогичные мошеннические объявления появлялись в разделе комплектующих для компьютеров.

Еще одной схемой стали звонки через мессенджеры якобы от имени минздрава. Звонившие уверяли, что ожидается дефицит лекарств, и предлагали сделать заказ, «чтобы на ближайшие 90 дней гарантировать возможность их получения». Помимо этого, россиянам стали предлагать оформить за крупную сумму пластиковую карту Visa или MasterCard, обещая, что их кредитки будут работать за рубежом.

Кроме того, рядом с банкоматами на улицах городов появились личности, предлагающие обменять валюту. Собеседник издания предупредил, что «самым благоприятным исходом» встречи с ними будет, если жертву просто обсчитают на несколько тысяч рублей. Также возможны варианты с подменой купюр или обычным грабежом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Болтон обвинил Байдена в стратегической ошибке перед операцией России на Украине
Россиянам назвали актуальные схемы мошенников
Австралия пожертвует Украине уголь
Россияне вспомнили об известном советском кинотеатре в Москве
Порошенко пригласил Байдена на Украину
Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста
Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине
В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube
Волков проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC
Стало известно о разногласиях Байдена и Си Цзиньпина по ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.