На Украине заявили о прекращении работы почти трети экономики

Минфин Украины сообщил, что в республике не работает около 30 процентов экономики

В настоящий момент на Украине прекратила работу почти треть экономики. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко, сообщает ТАСС.

По его словам, к соответствующему выводу в Министерстве финансов Украины пришли в результате расчетов, сделанных на основании объемов налоговых поступлений.

«Наши предварительные расчеты по уплате налогов свидетельствуют, что около 30 процентов экономики либо не работает, либо временно не работает. Это подсчеты, исходя из уплаты налога на доходы физлиц, Единого социального взноса», — пояснил Марченко.

Глава ведомства также добавил, что в настоящий момент обсуждается переформатирование работы таможенных органов под условия военного времени. Он отметил, что объем налоговых и таможенных поступлений значительно упал из-за боевых действий, и заявил, что основным каналом покрытия потребностей госбюджета стали внутренние и внешние заимствования.

В начале марта заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал, что в нынешних условиях экономика страны сокращается вдвое. Он подчеркнул, что это окажет давление и на госбюджет, и на ресурсы центрального банка республики.