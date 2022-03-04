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Нацбанк Украины рассказал о сокращении экономики вдвое

Замглавы Нацбанка Украины заявил, что суточный ВВП страны составляет половину от нормы

Фото: Andrew Butko / Wikimedia

Экономика Украины в нынешних условиях сокращается вдвое, заявил заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук в интервью Bloomberg.

«Наши предварительные оценки свидетельствуют, что наш суточный ВВП сейчас составляет лишь половину от нормального объема», — пояснил Николайчук.

Он добавил, что, безусловно, это окажет давление и на госбюджет, и на ресурсы центрального банка. «Конечно, нам нужна поддержка мирового сообщества», — указал замглавы регулятора.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой, по его словам, должна быть «денацификация и демилитаризация» Украины. Страны Запада в ответ на решение ввели санкции в отношении российской экономики, которые касаются крупных банков, организаций и частных лиц — бизнесменов и представителей власти. Кроме того, были заморожены активы российского ЦБ.

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Платон Щукин
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