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Джонсон рассказал о предложении убежища Зеленскому в Великобритании

Премьер-министр Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому убежище в Великобритании
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Russel Cheyne / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище на британской территории. Об этом он рассказал в интервью газете The Sunday Times, передает ТАСС.

Джонсон пояснил, что вопрос о возможной эвакуации украинского лидера при неблагоприятном развитии событий был одним из первых, которые еще давно обсудили стороны. По словам премьера Британии, Зеленский всегда был предельно ясен: он собирается оставаться на Украине ради ее жителей.

Помимо этого, Джонсон допустил возможность своего визита в Киев, несмотря на спецоперацию России на Украине. Он подчеркнул, что горит желанием выразить свою поддержку украинским властям. При этом премьер-министр добавил, что не уверен в действенности данного способа.

Ранее британский премьер заявил, что нормализация отношений между Великобританией и президентом России Владимиром Путиным после начала специальной операции на Украине была бы ошибкой. «Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — заявил глава британского правительства.

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Марина Совина
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