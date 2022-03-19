Джонсон выступил против нормализации отношений с Путиным

Борис Джонсон заявил, что нормализация отношений с Владимиром Путиным была бы ошибкой

Нормализация отношений между Великобританией и президентом России Владимиром Путиным после начала специальной операции на Украине была бы ошибкой. С таким заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает РИА Новости.

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — заявил глава британского правительства. Он добавил, что российский лидер якобы испугался цветной революции, как это случилось на Украине в 2014 году.

Ранее Джонсон предупредил Запад о трудных временах в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. По его словам, «процесс отвыкания» от российских нефти и газа станет тяжелым для мира. Однако он отметил, что это возможно.

13 марта сообщалось, что британское правительство будет ежемесячно платить местным жителям, приютившим у себя беженцев с Украины, по 350 фунтов (около 61 тысячи рублей). Отмечается, что теперь попасть в страну сможет любой гражданин Украины, а не только те, чьи родственники живут на территории Великобритании.