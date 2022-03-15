Борис Джонсон заявил, что процесс отвыкания от нефти и газа из РФ будет тяжелым для мира

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Запад о трудных временах в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. Статья политика опубликована в The Telegraph.

По его словам, «процесс отвыкания» от российских нефти и газа станет тяжелым для мира. Однако он отметил, что это возможно. «Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперед к углеродной нейтральности. Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране», — написал он.

Джонсон добавил, что Запад «положит конец шантажу Кремля». Он назвал ошибкой то, что западные страны нормализовали отношения с Москвой после событий 2014 года и стали наращивать поставки нефти и газа из России.

По словам политика, после того, как удастся покончить с зависимостью от российских энергоносителей, страны Запада смогут лишить руководство страны «наличных, уничтожить его стратегию и дать ему укорот». Он отметил, что данная стратегия сработает, если на этот шаг пойдут все.

«У мира есть единственный способ вынудить [президента России Владимира] Путина положить конец агрессии и уважать международное право — слезть с российской углеводородной иглы, и мы должны признать, что этот шаг будет болезненным», — заявил Джонсон.

Ранее президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти, угля и газа из России. Его решение поддержали Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе. При этом в Вашингтоне отнеслись с пониманием к тому, что Европа не может незамедлительно присоединиться к санкциям, а также предупредили граждан США о росте цен на бензин.

