Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон предупредил Запад о трудных временах

Борис Джонсон заявил, что процесс отвыкания от нефти и газа из РФ будет тяжелым для мира
Борис Джонсон

Борис Джонсон . Фото: Hannah Mckay / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Запад о трудных временах в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. Статья политика опубликована в The Telegraph.

По его словам, «процесс отвыкания» от российских нефти и газа станет тяжелым для мира. Однако он отметил, что это возможно. «Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперед к углеродной нейтральности. Мы можем снизить непосильные счета, которые выставляются домохозяйствам и предприятиям по всей стране», — написал он.

Джонсон добавил, что Запад «положит конец шантажу Кремля». Он назвал ошибкой то, что западные страны нормализовали отношения с Москвой после событий 2014 года и стали наращивать поставки нефти и газа из России.

Материалы по теме:
«Не хочется говорить по-русски» Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
«Не хочется говорить по-русски»Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
7 марта
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта

По словам политика, после того, как удастся покончить с зависимостью от российских энергоносителей, страны Запада смогут лишить руководство страны «наличных, уничтожить его стратегию и дать ему укорот». Он отметил, что данная стратегия сработает, если на этот шаг пойдут все.

«У мира есть единственный способ вынудить [президента России Владимира] Путина положить конец агрессии и уважать международное право — слезть с российской углеводородной иглы, и мы должны признать, что этот шаг будет болезненным», — заявил Джонсон.

Ранее президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти, угля и газа из России. Его решение поддержали Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе. При этом в Вашингтоне отнеслись с пониманием к тому, что Европа не может незамедлительно присоединиться к санкциям, а также предупредили граждан США о росте цен на бензин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского раскрыли сроки мирного соглашения с Россией
Инфекционист оценил отмену масочного режима в Москве
Зеленский объявил на Украине налоговую реформу
Принятые Японией украинские беженцы получат годовую визу и разрешение на работу
Джонсон предупредил Запад о трудных временах
Россияне начали торговать валютой в соцсетях
Гинцбург раскрыл причину отмены масочного режима в Москве
Под Москвой накрыли лабораторию с производством центнера наркотиков в месяц
Девушка уменьшила грудь и показала разницу в посадке одежды до и после операции
Япония ввела санкции против 17 лиц из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.