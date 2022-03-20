Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Австралия пожертвует Украине уголь

Австралия объявила об отправке Украине 70 тысяч тонн угля для ее энергобезопасности
Марис Пейн

Марис Пейн. Фото: Sandra Sanders / Reuters

Австралия направит Украине не менее 70 тысяч тонн угля для обеспечения энергобезопасности. Об этом объявила глава австралийского МИД Марис Пейн, передает ТАСС.

По ее словам, Канберра пожертвует уголь в ответ на просьбу о помощи со стороны Киева, которую поддержали власти Польши.

Помимо этого, Пейн рассказала, что Австралия направит 30 миллионов австралийских долларов (22,3 миллиона долларов США) на закупку гуманитарной помощи для украинцев.

Ранее сообщалось, что Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине. В МИД страны рассказали, что объем нового пакета составит 21 миллион австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США). С учетом последних шагов Канберры общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов (67 миллионов долларов США). При этом отмечается, что в пакет войдут дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Болтон обвинил Байдена в стратегической ошибке перед операцией России на Украине
Россиянам назвали актуальные схемы мошенников
Австралия пожертвует Украине уголь
Россияне вспомнили об известном советском кинотеатре в Москве
Порошенко пригласил Байдена на Украину
Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста
Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине
В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube
Волков проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC
Стало известно о разногласиях Байдена и Си Цзиньпина по ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.