Австралия пожертвует Украине уголь

Австралия объявила об отправке Украине 70 тысяч тонн угля для ее энергобезопасности

Австралия направит Украине не менее 70 тысяч тонн угля для обеспечения энергобезопасности. Об этом объявила глава австралийского МИД Марис Пейн, передает ТАСС.

По ее словам, Канберра пожертвует уголь в ответ на просьбу о помощи со стороны Киева, которую поддержали власти Польши.

Помимо этого, Пейн рассказала, что Австралия направит 30 миллионов австралийских долларов (22,3 миллиона долларов США) на закупку гуманитарной помощи для украинцев.

Ранее сообщалось, что Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине. В МИД страны рассказали, что объем нового пакета составит 21 миллион австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США). С учетом последних шагов Канберры общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов (67 миллионов долларов США). При этом отмечается, что в пакет войдут дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии.

