Австралия начала выдавать украинским беженцам визы сроком на три года

Глава МИД Австралии Пейн заявила, что принятые беженцы с Украины получат трехлетние визы

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что беженцы с Украины, которых примет у себя страна, получат трехлетнюю визу, передает ТАСС.

По словам главы МИД, гуманитарная виза, которую начали выдавать украинцам, позволит им получить образование, государственное медицинское страхование по программе Medicare и разрешение на работу на протяжении всего срока действия. Пейн подчеркнула, что уже почти 4,5 тысячи заявлений украинских граждан одобрены, а 600 их них въехали в страну. «Мы также предоставили грант в размере 450 тысяч австралийских долларов (334,1 тысяча долларов США) общественным организациям, занятым поддержкой украинцев прибывающих в Австралию», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине, его объем составит 21 миллион австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США). С учетом последних шагов Канберры в феврале-марте 2022 года общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов (67 миллионов долларов США).