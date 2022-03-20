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Зеленский созвонился с Макроном

Зеленский и Макрон обсудили поиск решения для мира в телефонном разговоре
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergey Dolzhenko / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главы государств обсудили взаимодействие стран, а также поиск решения для мира и вероятные перспективы выхода из кризиса. Зеленский подчеркнул, что Украина всегда искала мирное решение и особенно заинтересована в нем сейчас.

Кроме того, украинский лидер заявил о необходимости переговоров. По его словам, данный процесс непрост и неприятен, однако необходим для спасения жизней.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой еще продолжаются и продвигаются достаточно тяжело. Он также выразил уверенность, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров.

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Ксения Назарова
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