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Зеленский оценил ход переговоров между Украиной и Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что переговоры с Россией продолжаются и идут сложно
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ход переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью NBC, передает РИА Новости.

По его словам, переговоры между Киевом и Москвой еще продолжаются и продвигаются достаточно тяжело. Зеленский при этом подчеркнул, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. Информацию о якобы условиях предполагаемого соглашения сторон президент комментировать не стал.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на троих участников переговорного процесса сообщало, что Россия и Украина в ходе переговоров разработали план по достижению мира из 15 пунктов. По словам источников издания, Россия согласится прекратить огонь и вывести войска с территории Украины, если киевские власти откажутся от планов по вступлению Украины в НАТО, а также дадут обязательство не размещать иностранные военные базы или вооружение на своей территории.

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Марина Совина
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