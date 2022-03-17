Зеленский оценил ход переговоров между Украиной и Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что переговоры с Россией продолжаются и идут сложно

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ход переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью NBC, передает РИА Новости.

По его словам, переговоры между Киевом и Москвой еще продолжаются и продвигаются достаточно тяжело. Зеленский при этом подчеркнул, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. Информацию о якобы условиях предполагаемого соглашения сторон президент комментировать не стал.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на троих участников переговорного процесса сообщало, что Россия и Украина в ходе переговоров разработали план по достижению мира из 15 пунктов. По словам источников издания, Россия согласится прекратить огонь и вывести войска с территории Украины, если киевские власти откажутся от планов по вступлению Украины в НАТО, а также дадут обязательство не размещать иностранные военные базы или вооружение на своей территории.