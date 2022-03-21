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В Греции взорвался завод по производству динамита

В Греции произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, три человека пропали без вести

Фото: Costas Baltas / Reuters

В Западной Македонии в Греции произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, три человека пропали без вести, двое пострадали. Об этом сообщает издание Tanea.

Завод по производству динамита находился в районе Итеа. Взрыв вызвал полное разрушение производственной части. На место направлены 11 пожарных из спецподразделения по борьбе с природными катастрофами. Также в район происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция.

Ранее в Пензе при взрыве резервуара на энергетическом предприятии погибли три человека, семеро пострадали. Уточняется, что завод находится на улице Антонова. После взрыва произошел разлив битума.

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Анжелика Бережная
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