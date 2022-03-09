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Три человека погибли при взрыве на российском заводе

В Пензе при взрыве резервуара на энергетическом предприятии погибли три человека

Фото: телеграм-канал «112»

В Пензе при взрыве резервуара на энергетическом предприятии погибли три человека. Об этом в среду, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что завод находится на улице Антонова. После взрыва произошел разлив битума.

Данные о количестве пострадавших в результате ЧП разнятся. «112» сообщает, что их двое, а ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет о семерых.

В январе в Новосибирской области при взрыве на заводе пострадали три россиянина. Во время заправки холодильной установки взорвался азот, произошло обрушение одной из стен.

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Евгения Куликова
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