Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России проверят информацию о россиянах на борту разбившегося в Китае самолета

У генконсульства нет информации о россиянах на борту разбившегося в КНР Boeing 737

Фото: Globallookpress.com

У генконсульства России в Гуанчжоу пока нет информации о россиянах на борту разбившегося в КНР Boeing 737. Об этом пишет РИА Новости.

Информацию о возможном нахождении граждан РФ на борту проверяют, но пока в генконсульстве не могут дать никаких подтверждений или опровержений.

Утром 21 марта Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу. Официальные китайские СМИ сначала не уточнили, сколько человек было на борту, однако, по некоторым данным, речь идет о 133 пассажирах.

Позднее пользователи соцсетей опубликовали кадры, якобы сделанные недалеко от места событий. Их достоверность пока вызывает сомнения. На 11.45 мск подлинность кадров не подтвердило ни одно китайское СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Кремль описал реакцию в случае вмешательства НАТО в ситуацию на Украине
Названы главные условия превращения Крыма в «новую Анталью»
Кремль заявил о беспрецедентной русофобии в мире
Надаль сравнил себя с Рублевым
Кремль отреагировал на нефтяное эмбарго со стороны Европы
Умерла режиссер-документалист Марина Голдовская
Названа причина недостатка лекарств в российских аптеках
Нобелевский комитет отказался продлевать сроки номинации из-за Зеленского
Самый могущественный корабль России получит новое оружие
Британский министр случайно съел угощение для корги королевы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.