В России проверят информацию о россиянах на борту разбившегося в Китае самолета

У генконсульства нет информации о россиянах на борту разбившегося в КНР Boeing 737

У генконсульства России в Гуанчжоу пока нет информации о россиянах на борту разбившегося в КНР Boeing 737. Об этом пишет РИА Новости.

Информацию о возможном нахождении граждан РФ на борту проверяют, но пока в генконсульстве не могут дать никаких подтверждений или опровержений.

Утром 21 марта Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу. Официальные китайские СМИ сначала не уточнили, сколько человек было на борту, однако, по некоторым данным, речь идет о 133 пассажирах.

Позднее пользователи соцсетей опубликовали кадры, якобы сделанные недалеко от места событий. Их достоверность пока вызывает сомнения. На 11.45 мск подлинность кадров не подтвердило ни одно китайское СМИ.