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На сайт МЧС Абхазии началась хакерская атака

Официальный сайт МЧС Абхазии подвергся хакерской атаке из-за публикаций про Донбасс

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Официальный сайт МЧС Абхазии подвергся многочисленным хакерским атакам после размещения публикаций о гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, попытки взлома начались после выхода материалов о вывозе беженцев из региона силами МЧС и доставке в наиболее пострадавшие районы жизненно важных грузов.

IT-специалистам страны пока удается поддерживать работу ресурса в штатном режиме.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин уволил посла в Абхазии Алексея Двинянина. На его место был назначен советник-посланник Максим Литвинов.

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Алевтина Запольская
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