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Кадыров анонсировал отправку новых чеченских подразделений на Украину

Глава Чечни Кадыров рассказал об отправке на Украину новых подразделений из региона

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков. Об этом он рассказал в своем Telegram.

По его словам, это лишь малая часть из тех, кто хочет «послужить своему государству». Власти отобрали лучших и мотивированных воинов из добровольцев и сотрудников силовых структур, добавил Кадыров. «У нас нет ни капельки сомнения, что они справятся со своими боевыми задачами», — подчеркнул он.

Глава Чеченской Республики добавил, что бойцы в ближайшее время прибудут в места дислокации на Украине. «И вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется. Они точно поймут, что "Ахмат" — это сила», — заключил Кадыров.

Ранее он опубликовал видео отправки колонны чеченских военных на Украину для участия в спецоперации.

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Сергей Истомин
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