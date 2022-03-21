Кадыров анонсировал отправку новых чеченских подразделений на Украину

Глава Чечни Кадыров рассказал об отправке на Украину новых подразделений из региона

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал отправку на Украину новых подразделений чеченских силовиков. Об этом он рассказал в своем Telegram.

По его словам, это лишь малая часть из тех, кто хочет «послужить своему государству». Власти отобрали лучших и мотивированных воинов из добровольцев и сотрудников силовых структур, добавил Кадыров. «У нас нет ни капельки сомнения, что они справятся со своими боевыми задачами», — подчеркнул он.

Глава Чеченской Республики добавил, что бойцы в ближайшее время прибудут в места дислокации на Украине. «И вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется. Они точно поймут, что "Ахмат" — это сила», — заключил Кадыров.

Ранее он опубликовал видео отправки колонны чеченских военных на Украину для участия в спецоперации.

