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Кадыров показал видео отправки колонны чеченских силовиков на Украину

Рамзан Кадыров опубликовал видео отправки на Украину силовиков из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео отправки колонны чеченских военных на Украину для участия в спецоперации. Соответствующий ролик он разместил в Telegram.

По его словам, каждый из воинов, запечатленных на видео, «мог жить спокойной жизнью в кругу близких и родных, наслаждаясь покоем и семейным уютом», однако «они выбрали путь Ахмата-Хаджи Кадырова», зовущий исполнить их свой долг перед Родиной, добавил глава Чечни.

По его словам, на видео показана малая часть тех, кто хотел послужить своему государству. «Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов», — подчеркнул глава российского региона.

Ранее Кадыров прокатился на «трофейной генеральской бронемашине», которая была конфискована у командиров украинских националистов. Он рассказал о совершенной поездке и поделился своими впечатлениями.

Сергей Истомин
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