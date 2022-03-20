Кадыров пообещал въехать в Киев на бандеровской бронемашине

Рамзан Кадыров прокатился на трофейной бронемашине украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на «трофейной генеральской бронемашине», конфискованной у командиров украинских националистов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Чечни рассказал о совершенной поездке и поделился своими впечатлениями. «Бронеавтомобиль совершенно новый и совсем не эксплуатировался. Видимо, бандеровский генерал предпочитал отсиживаться в подземном бункере и не позволял подчиненным использовать машину по назначению», — отметил он.

Кадыров также заявил, что решил переоборудовать броневик под себя и пообещал, что «при помощи Всевышнего Аллаха» в ближайшее время въедет на этой машине в Киев. «Ну а в перспективе я планирую национализовать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных», — добавил политик.

Ранее Кадыров обратился «ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам» на Украине и призвал их сложить оружие. «Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — подчеркнул он.