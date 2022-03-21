Глава МИД Армении раскрыл детали переговоров с Турцией

Армения и Турция договорились развивать отношения без предварительных условий

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян раскрыл детали переговоров с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает News.am.

Глава МИД рассказал, что достигнута договоренность развивать процесс нормализации двусторонних отношений без каких-либо предварительных условий. На встрече оба министра подчеркнули важность нормализации отношений. Переговоры состоялись на полях дипломатического форума в Анталье.

Ранее Мирзоян сказал, что Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. «Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели», — отметил он.

В январе премьер Армении Никол Пашинян назвал логичным возможное установление дипотношений и открытие границ с Турцией. По его мнению, такой шаг поддерживает все международное сообщество.