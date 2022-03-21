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Шведский банк SEB решил уйти из России

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEВ) решил прекратить операции в России

Фото: Shutterstock

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEВ) решил уйти с российского рынка и прекратить свои операции в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя банка.

Как рассказал пресс-секретарь организации Никлас Магнуссон, выход с российского рынка будет «ответственным, в соответствии с нормативными и правовыми обязательствами».

В России у SEB есть филиалы в Санкт-Петербурге и Москве, где работают в общей сложности около 80 сотрудников, отмечает ТАСС.

Ранее варианты ухода из России оценил Raiffeisen Bank International (RBI). «Мы рассматриваем все стратегические опции относительно будущего российского "Райффайзена", включая даже тщательно управляемый выход», — заявил глава RBI Йоханн Штробль. Пока Raiffeisen Bank International и его дочерние банки продолжат работу в соответствии с требованиями закона и меняющимися требованиями финансового рынка.

Другой крупный игрок — итальянский UniCredit — допустил прекращение работы в России. Главный исполнительный директор Андреа Орчел пояснил, что банк должен серьезно подумать о последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны. Однако он гарантировал, что инвестировать в Россию UniCredit больше не будет.

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Платон Щукин
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