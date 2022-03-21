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Бастрыкин велел завести дело на призывавшего к насилию украинского врача

Глава СКР поручил возбудить дело на украинского медика за призывы к насилию над пленными
Начало событий в новости Бастрыкин поручил завести дело на украинскую телеведущую из-за ее угроз летчикам

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение срочно возбудить уголовное дело против украинского врача за его призывы к насилию над пленными российскими солдатами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР велел дать правовую оценку высказыванию руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадию Друзенко. Он будет объявлен в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности за слова, идущие вразрез нормам медицинской этики, добавили в СКР.

Ранее 21 марта сообщалось, что Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело против украинской телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук, которая высказала угрозы российским летчикам и их родным. Ее тоже планируют объявить в международный розыск.

О начале специальной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Глава государства также предупредил внешние силы, которые могут предпринять попытку создать угрозу для России — по его словам, ответ России в таком случае будет незамедлительным.

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Любовь Ширижик
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