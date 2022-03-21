Бастрыкин поручил завести дело на украинскую телеведущую из-за ее угроз летчикам

Глава СКР велел возбудить дело на украинскую ведущую «1+1» Мосейчук за ее угрозы россиянам

Председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело против украинской телеведущей, которая высказала угрозы российским летчикам и их родным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет о привлечении к уголовной ответственности телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. Она будет объявлена в международный розыск.

В СКР указали, что Мосейчук в эфире призывала к насилию над российскими летчиками и членами их семей, сопровождая свои слова угрозами с человеконенавистническим контекстом.

Ранее 21 марта сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива осудил угрозы телеведущей. По его словам, «это все, что нужно знать о политике и стратегии» президента Украины Владимира Зеленского. Верховная Рада Украины большинством голосов лишила мандата бывшего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву. Он неоднократно выступал с критикой в адрес действующей украинской власти.

О начале специальной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Глава государства также предупредил внешние силы, которые могут предпринять попытку создать угрозу для России — по его словам, ответ России в таком случае будет незамедлительным.