Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных

Политик Кива осудил угрозы ведущей украинского канала в адрес семей российских военных

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива осудил угрозы, озвученные телеведущей Натальей Мосейчук в адрес жен и детей российских военных в эфире украинского канала «1+1». Своим мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

Киева опубликовал запись эфира телеканала, в котором телеведущая обращается к родственникам российских военных, рассказывает о будущих расправах над женами и детьми военнослужащих. «Но почему они не думают, о том, что это может происходить, тогда и с их родственниками», — написал он.

По словам Кивы, «это все, что нужно знать о политике и стратегии» президента Украины Владимира Зеленского. «Поэтому, чем раньше с ним закончить, тем больше шансов у людей сохранить их жизни, с обоих сторон», — считает экс-депутат.

Ранее Верховная Рада Украины большинством голосов лишила мандата бывшего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву. На заседании парламента за исключение Кивы проголосовали 335 народных депутатов. Депутат неоднократно выступал с критикой в адрес действующей украинской власти. Кива сомневается, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве, и уверен, что видео, которые он публикует, являются фейками.

