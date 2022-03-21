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В Госдуме предложили продавать молоко в бидонах

В Госдуме предложили заменить тетрапак бидонами и молочными автоматами

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Альтернативой тетрапаку для молока могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы, сказала РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Ранее «Ведомости» написали, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за дефицита тары для хранения продукции. На рынке не хватает тетрапака — упаковки, состоящей из картона, полиэтилена и фольги.

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«Раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко — есть. А упаковку можем делать другую, как вариант — ставить автоматы — "молокоматы". Да и бидоны — тоже хорошая тара», — предложила замену Школкина.

Дефицит тары уже обернулся ее подорожанием. Например, транспортный гофрокороб с февраля взлетел в цене на 30 процентов, а полипропиленовая пленка — на 100 процентов. Продукция для конечного потребителя тоже начала дорожать, несмотря на то что упаковка занимает только пять процентов от себестоимости большей части товаров.

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Платон Щукин
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