Стало известно о трудностях с поставками соков и молока

«Ведомости»: поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за дефицита тары

Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения продукции. Об этом заявили два ретейлера и представитель крупного производителя продуктов питания, сообщает «Ведомости».

От источников стало известно, что на рынке не хватает тетрапака — упаковки, состоящей из картона, полиэтилена и фольги. Также участники рынка пожаловались на трудности с закупкой пленок из-за дефицита сырья. Один из крупных производителей сообщил, что компания рассматривает альтернативные варианты упаковки для молока и сока, в том числе даже бидоны. Сложностей с поставками упаковок ожидает, например, «Вкусвилл» — представитель сети объясняет трудности ограничениями на поставки импортного сырья.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявили об отсутствии перебоев с поставками, однако ретейлер тоже ищет альтернативных поставщиков упаковочных материалов. Представитель Минпромторга подтвердил повышенный спрос на упаковку для молока, однако заявил, что у производителей достаточно запасов сырья и материалов. С гибкой упаковкой, гофроупаковкой и стеклянной тарой сложностей пока нет, однако они могут появиться, если иностранные владельцы производств остановят работу заводов в России.

Импортозамещение упаковок сталкивается с проблемой в виде нехватки запчастей для оборудования, которое используется для производства материалов. Эта отрасль сильно зависит от импорта: европейского, японского, американского. Если в ближайшее время не решить эту проблему, то многие производства остановят свою работу.

Дефицит тары уже привел к росту ее стоимости. Например, транспортный гофрокороб с февраля вырос в цене на 30 процентов, а полипропиленовая пленка — на 100 процентов. Картонные пачки для упаковки соли подорожали с 3,92 рубля за килограмм до 8,69 рубля, а фасовочная полиэтиленовая пленка – с 243 до 460 рублей за штуку. Около 70 процентов себестоимости упаковки приходится на логистику и сырье, которые в настоящее время сильно дорожают. Продукция для конечного потребителя тоже начала подниматься в цене, несмотря на то что упаковка занимает всего пять процентов от себестоимости большей части товаров.

Ранее в марте о трудностях с логистикой и подорожании материалов сообщил крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G. Компания поменяла отпускные цены в России: стоимость продукции вырастет в среднем на 43 процента. P&G продает такую продукцию, как стиральные порошки Ariel и Tide, средство для мытья посуды Fairy, подгузники Pampers, прокладки Always, шампуни Head & Shoulders и бритвы Gillette.