Россиян предупредили об изменении цен на стиральные порошки и подгузники

«Ъ»: P&G предупредила об изменении отпускных цен на стиральные порошки и подгузники

Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G меняет отпускные цены в России на фоне сложностей с логистикой, подорожания материалов и актуального курса рубля, пишет «Коммерсантъ». P&G продает такую продукцию, как стиральные порошки Ariel и Tide, средство для мытья посуды Fairy, подгузники Pampers, прокладки Always, шампуни Head & Shoulders и бритвы Gillette.

Издание ознакомилось с письмом одного из дистрибуторов компании: клиентов предупреждают о том, что стоимость продукции изменится в среднем на 43 процента с 15 марта. Закупочные цены на стиральные порошки увеличатся в пределах 30 процентов, моющие средства — на 26 процентов. Стоимость товаров для детской гигиены меняется на 47 процентов, для женской — на треть. Для товаров для красоты и здоровья речь идет о показателе в 67 процентов, средств по уходу за волосами — 63 процента, средств для бритья — 65 процентов, средств по уходу за полостью рта — 58 процентов.

В офисе P&G в Восточной Европе заявили, что отпускные цены корректируются из-за «нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок», значительного удорожания транспортных услуг, сырья и материалов, влияния курсов валют. Цены в магазине остаются на усмотрение продавца. В крупных сетях супермаркетов, работающих в России, на запрос не ответили.

Один из собеседников на рынке отмечает, что повышение цен P&G может привести к снижению спроса. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что при трансляции такого изменения стоимости на полки магазинов доля компании может снизиться, и потому у крупных торговых сетей есть возможность сгладить эффект.

P&G после начала специальной операции России 24 февраля в числе других глобальных компаний объявила об ограничении своей работы в стране. Приостанавливаются инвестиции в российский бизнес, предусмотрено также сокращение портфеля до основных товаров. Детали не известны, но оба завода компании в России продолжают работу. Внутри страны производят 60 процентов продаваемой продукции: марки Pampers, Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette. Как объяснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Бурмистров, при этом производство P&G в России сильно зависело от поставок из Польши, и поэтому компании приходится перестраивать логистику.

О приостановке экспорта своей продукции в Россию объявил и еще один крупный производитель товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие). Компания также не собирается инвестировать в России, но продолжит продажу произведенных внутри страны повседневных предметов первой необходимости и гигиенических средств.