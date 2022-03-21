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На Украине назвали число эвакуировавшихся по гумкоридорам жителей

Вице-премьер Украины сообщила, что 21 марта по гумкоридорам эвакуировались 8057 человек

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала число жителей страны, которые эвакуировались по гумкоридорам 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего сегодня гуманитарными коридорами спаслись и были эвакуированы 8057 человек», — сообщила Верещук в ходе брифинга.

Она также подчеркнула, что из восьми запланированных гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донецкой, Луганской и Киевской областей в понедельник работали семь.

21 марта в 10:00 по московскому времени Россия открыла гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлениях. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в заложниках у нацистов осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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