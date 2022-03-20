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Россия откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя 21 марта

Россия откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя в 10:00 в понедельник, 21 марта

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлениях в 10:00 по московскому времени в понедельник, 21 марта. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова приводит ТАСС.

По данным ВС РФ, в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран, уточнил Мизинцев.

Ранее в марте вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров. Верещук рассказала, что коридоры будут действовать из Мариуполя в Запорожье, а также из Сум, Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье и Великая Писаревка в Полтаву. Планируется доставить гуманитарную помощь в города Балаклея и Изюм Харьковской области.

Марина Совина
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