Украина сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Верещук рассказала о согласовании девяти гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров, передает РИА Новости.

Верещук рассказала, что коридоры будут действовать из Мариуполя в Запорожье, а также из Сум, Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье и Великая Писаревка в Полтаву. Планируется доставить гуманитарную помощь в города Балаклея и Изюм Харьковской области.

«Прорабатываем на завтра маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей», — добавила вице-премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 12 марта через гуманитарные коридоры удалось вывезти 12 729 человек.