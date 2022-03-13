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Зеленский сообщил об успешной работе гуманитарных коридоров

Зеленский сообщил, что за день по гуманитарным коридорам удалось вывезти 12 729 человек

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все утвержденные гуманитарные коридоры в субботу, 12 марта, успешно сработали. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все гуманитарные коридоры из украинских населенных пунктов сработали, за день удалось вывезти 12 729 человек. «Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем, из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске», — сказал он.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в субботу, 12 марта, успешно эвакуировали мирных жителей из зоны военных действий по девяти из 14 гуманитарных коридоров.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал президент России Владимир Путин. Ранее Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) были признаны Россией независимыми государствами.

Марина Совина
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