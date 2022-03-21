Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Объяснен парадокс потери информации в черной дыре

Ученые Британии, Италии и США объяснили парадокс Хокинга наличием «волос» у черных дыр

Фото: Rsa Cosmos / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Физики Великобритании, Италии и США предложили новое объяснение информационному парадоксу Хокинга, согласно которому испарение черной дыры якобы приводит к полному уничтожению информации о поглощенной ею материи. Согласно выводам исследователей, опубликованных в журналах Physical Review Letters и Physics Letters B, информация закодирована в гравитационном поле черной дыры и влияет на квантовое состояние излучения Хокинга.

Как гласит классическая теорема об «отсутствии волос», любая черная дыра имеет лишь такие характеристики, как заряд, масса и угловой момент. Любая информация о квантовом состоянии попавшей внутрь черной дыры материи пропадает из наблюдаемой Вселенной. Это, в свою очередь, ведет к знаменитому информационному парадоксу Хокинга, согласно которому при полном испарении черной дыры эта информация навсегда уничтожается, что нарушает основные принципы квантовой физики. Эволюция состояния квантовой системы определяется так называемым унитарным оператором, который позволяет спрогнозировать квантовое состояние системы в будущем или определить его в прошлом, не прибегая к прямому воздействию на систему (например, измерению). Испарение черной дыры приводит к неунитарному преобразованию, которое в квантовой механике запрещено.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта

В настоящее время среди теоретических физиков существует консенсус, что информация при испарении черной дыры не уничтожается, однако пока точно не известно, каким образом это достигается. В новой работе ученые показали, что эта информация находится с внешней стороны горизонта событий и закодирована в гравитационном поле черной дыры. При этом не существует практического способа извлечь эту информацию из-за ее ничтожного влияния на характеристики поля.

Исследователи рассмотрели связь между внутренним квантовым состоянием черной дыры и ее внешним гравитационным полем, состоящим из квантов — гравитонов. Они обнаружили, что существует однозначное соответствие между поглощенной материей и состояниями гравитонов на границе черной дыры. Иными словами, при поглощении материи информация о ее состоянии оставляет «след» в гравитационном поле, что, в свою очередь, может влиять на состояние частиц излучения Хокинга, через которое происходит испарение черной дыры.

Несмотря на то, что два разных квантовых состояния черной дыры могут создавать одну и ту же внешнюю геометрию, состояния гравитонов различаются на квантовом уровне, то есть любая черная дыра все же обладает характерными только для нее «квантовыми волосами». Таким образом, испарение черной дыры приводит к унитарному преобразованию: конечное состояние излучения Хокинга представляет собой сложную суперпозицию, зависящую от начального состояния черной дыры. Такое разрешение парадокса не требует пересмотра существующей теории гравитации Эйнштейна или квантовой механики в отличие от некоторых других предложений, включая гипотезу о нечетких границах черной дыры или гипотезу файрвола.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram
Россиянам раскрыли важные при чтении этикеток на косметике детали
На границе с Польшей совершено нападение на груз для инвалидов из России
Жена бывшего мужа Волочковой показала новый дом
Нападение насильника на россиянку в застрявшем лифте попало на видео
В России оценили вероятность возврата денег за отмененный отдых
Британия приготовилась национализировать «дочку» «Газпрома»
Подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней россиянки задержали в Москве
Иностранные банки ухудшили прогнозы по российской экономике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.