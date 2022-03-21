Акции Boeing рухнули после крушения самолета

Акции авиакомпании Boeing рухнули на 7,02 процента после крушения самолета в Китае

На предварительных торгах в понедельник, 21 марта, акции авиакомпании Boeing рухнули на более чем семь процентов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

Это произошло после крушения самолета Boeing 737 в Китае. Ценные бумаги компании потеряли 7,02 процента и подешевели до 179,3 доллара за штуку.

Крушение произошло на юге Китая 21 марта. В горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту воздушного судна находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

Авиакатастрофу запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что самолет по вертикальной траектории на большой скорости приближается к земле.

Официальная информация о количестве жертв пока не поступала. Сейчас на месте катастрофы ведутся поисково-спасательные работы.

