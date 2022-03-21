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Падение китайского Boeing 737 попало на видео

В сети появились кадры предположительного момента падения китайского Boeing 737

В сети появились кадры, предположительно, момента падения китайского Boeing 737 со 132 пассажирами на борту. Видео опубликовал Telegram-канал «Китайский видео-салон».

Авиакатастрофу запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что самолет по вертикальной траектории на большой скорости приближается к земле.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту воздушного судна находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. На данный момент официальная информация о количестве жертв отсутствует.

Виктория Кондратьева
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