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Власти КНР уточнили количество людей на разбившемся Boeing 737

Управление авиации КНР сообщило, что на борту разбившегося Boeing 737 были 132 человека

Фото: Ng Han Guan / AP

На борту разбившегося на юге Китая пассажирского Boeing 737 были 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Управление авиации КНР.

Управление подтвердило крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines и уточнило, что на борту воздушного судна находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

Власти Гуанси-Чжуанского автономного района также заявили, что после сообщений об инциденте был активирован механизм действий в экстренных ситуациях, согласно которому на место аварии направлена рабочая группа для поисково-спасательной операции. На данный момент официальная информация о количестве жертв отсутствует.

Ранее бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в разговоре с «Лентой.ру» назвал возможные причины крушения китайского пассажирского Boeing 737 посреди рейса. «Незначительная часть крушений происходит уже в самом полете: это может быть столкновение воздушных судов, отказ двух двигателей, замерзание топлива, отказ каких-то систем, отказ навигации, и, естественно, террористические акты никто не исключал. Все может быть», — отметил он.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern.

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Дмитрий Сотак
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