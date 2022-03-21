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Евросоюз заявил об отсутствии планов создавать общеевропейскую армию

Глава евродипломатии Боррель: ЕС не собирается создавать общеевропейскую армию
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Оборонная стратегия Европейского союза не предусматривает наличие общеевропейской армии и ЕС не собирается ее создавать, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Глава евродипломатии заявил об отсутствии планов создания общеевропейской армии, при этом национальные армии сохранятся. Они начнут сотрудничать более тесно. Совет Европейского союза согласовал новую оборонную стратегию «Стратегический компас». В проекте говорится о проведении регулярных совместных учений на море и на суше. Как уточнили эксперты, страны совместно будут «повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности».

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Это первая в истории европейская оборонная стратегия. 24-25 марта ее должны утвердить лидеры государств, входящих в Европейский союз.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Как объяснили в Кремле, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.

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Марина Совина
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