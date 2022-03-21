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ЕС утвердил «дополняющую НАТО» оборонную концепцию

Совет ЕС утвердил оборонную концепцию под названием «Стратегический компас ЕС»

Фото: Pixabay

Совет Европейского Союза (ЕС) утвердил оборонную концепцию ЕС под названием «Стратегический компас ЕС», которая будет «дополнять НАТО». Об этом пишет ТАСС.

Документ должен быть окончательно утвержден 24-25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. Концепция была разработана внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

«"Стратегический компас" дает Евросоюзу амбициозный план действий по усилению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года», — говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Также в документе отмечается, что более сильный в вопросах обороны и безопасности ЕС будет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности и будет дополнять возможности альянса.

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Марина Совина
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