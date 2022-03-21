ЕС утвердил «дополняющую НАТО» оборонную концепцию

Совет ЕС утвердил оборонную концепцию под названием «Стратегический компас ЕС»

Совет Европейского Союза (ЕС) утвердил оборонную концепцию ЕС под названием «Стратегический компас ЕС», которая будет «дополнять НАТО». Об этом пишет ТАСС.

Документ должен быть окончательно утвержден 24-25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. Концепция была разработана внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

«"Стратегический компас" дает Евросоюзу амбициозный план действий по усилению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года», — говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Также в документе отмечается, что более сильный в вопросах обороны и безопасности ЕС будет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности и будет дополнять возможности альянса.