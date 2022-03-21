В Евросоюзе рассказали о вероятности введения новых санкций против России

Боррель заявил, что не ожидает введения новых санкций ЕС против России на этой неделе

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о вероятности введения новых санкций Евросоюза против России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Борреля, он не ожидает введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России на текущей неделе. «Я не думаю, что в течение этой недели будет формальное принятие санкций в соответствии с нашими процедурами», — сказал он.

«Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций», — заявил Боррель, добавив, что Европейский совет дает политическое руководство, которое затем превращается техническими структурами в практическое и конкретное решение, юридически обязательное.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Евросовета Шарль Мишель заявили о необходимости продолжить санкционное давление на Россию. Джонсон призвал активизировать усилия, направленные на предоставление Украине дополнительной военной помощи, а также продолжить сокращать зависимость Запада от российских углеводородов.