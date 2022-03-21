Джонсон заявил о необходимости продолжить санкционное давление на Россию

Премьер Британии Джонсон заявил о необходимости усилить военную помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Евросовета Шарль Мишель заявили о необходимости продолжить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

«В преддверии предстоящих на этой неделе встреч НАТО и G7 как премьер-министр, так и президент Европейского совета отметили важность сохранения давления на режим [президента России Владимира] Путина посредством санкций», — говорится в сообщении.

Джонсон призвал активизировать усилия, направленные на предоставление Украине дополнительной военной помощи, а также продолжить сокращать зависимость Запада от российских углеводородов. Глава Евросовета и британский премьер договорились координировать усилия для ответа на действия российских властей.

Ранее Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что намерен продвигать интересы Киева на предстоящих встречах НАТО и G7. Кроме того, он пообещал, что Лондон продолжит оказывать Украине «военную, экономическую и дипломатическую поддержку».