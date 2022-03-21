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В Минобороны заявили о попытках заставить украинцев записаться в ряды бойцов

В Минобороны РФ рассказали, что бойцы на Украине заставляют мирных записаться в свои ряды
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что бойцы территориальной обороны принуждают мирных украинцев записываться в свои ряды. Его слова приводит РИА Новости.

«В Николаевской области практически во всех крупных населенных пунктах боевики территориальной обороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ расстреливают на месте», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Мизинцев также рассказал, что, среди других преступлений националистов по отношению к собственным гражданам есть выписка из больниц Одессы и Чернигова пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, для того, чтобы оборудовать в этих зданиях опорные пункты и огневые точки, а также склады военного имущества и боеприпасов.

Ранее Мизинцев рассказал, что националистам в Мариуполе был отдан приказ покинуть город под видом мирных жителей и уходить в гражданской одежде по гуманитарным коридорам. По словам Мизинцева, националисты начали незамедлительно выполнять приказ. Генерал добавил, что Киев 21 марта отказался сложить оружие в Мариуполе, чем поставил под угрозу жизни более чем 130 тысяч граждан своей страны.

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Марина Совина
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