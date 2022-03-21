Минобороны заявило о покидающих Мариуполь в гражданской одежде националистах

МО РФ заявило, что националистам приказано покидать Мариуполь под видом мирных жителей

Министерство обороны России заявило о том, что националистам в Мариуполе был отдан приказ покинуть город под видом мирных жителей и уходить в гражданской одежде по гуманитарным коридорам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«При этом на фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию, а боевикам сложить оружие, они лицемерно отдали указание националистическим батальонам покидать город небольшими группами под видом мирных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам», — указал представитель ведомства.

По словам Мизинцева, националисты начали незамедлительно выполнять приказ. Генерал добавил, что Киев 21 марта необоснованно отказался сложить оружие в Мариуполе, чем поставил под угрозу жизни более чем 130 тысяч граждан своей страны.

Представитель российского Минобороны подчеркнул, что мирных жителей оставляют в зоне боевых действий в качестве живого щита, блокируя коридоры для выхода, а тех, кто пытается эвакуироваться самостоятельно, «подвергают издевательствам или подло расстреливают в спину».

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что украинская армия не сложит оружие в Мариуполе и не покинет город.

До этого начальник национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВС РФ рекомендуют националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь.

